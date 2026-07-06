Antonino Pizzolato condannato in primo grado a 5 anni e quattro mesi per lo stupro di una turista finlandese

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato in primo grado a cinque anni e quattro mesi di reclusione per lo stupro di una turista finlandese avvenuto in una casa vacanze a Trapani. La sentenza riguarda anche altri tre uomini presenti quella notte. La condanna è stata emessa dopo il processo che ha visto coinvolti tutti gli imputati.

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Antonino Pizzolato, bronzo a Tokyo 2020 e a Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato, insieme ad altri tre amici presenti quella notte, a cinque anni e quattro mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. La Repubblica evidenzia come i fatti risalgano al 22 luglio 2022. La ventisettenne scandinava, costituitasi come parte civile, durante una vacanza a Trapani con due amiche conosce Pizzolato e i suoi tre amici in un ristorante. Il gruppo sceglie poi di spostarsi in un locale sul lungomare dove si trattiene fino a dopo mezzanotte. La ventisettenne raggiunge il residence dove alloggiano alcuni degli imputati e lì è oggetto di molestie da parte dei quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

antonino pizzolato condannato in primo grado a 5 anni e quattro mesi per lo stupro di una turista finlandese
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Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

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