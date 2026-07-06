Antonino Pizzolato è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione per aver violentato una turista finlandese nel luglio 2022 a Trapani. La sentenza si basa su prove raccolte durante il processo, che ha anche coinvolto altri amici dell’atleta. La donna ha raccontato di aver subito le violenze in un contesto di gruppo, con l’accusa che Pizzolato fosse il principale responsabile.

Antonino Pizzolato è stato condannato per stupro a 5 anni e 4 mesi per le violenze ai danni di una turista finlandese che sarebbero avvenute a Trapani nel luglio del 2022. Noto atleta nella disciplina del sollevamento pesi, Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a quelle di Parigi 2024. Insieme a lui, sono stati condannati tre suoi amici: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Antonino Pizzolato condannato per stupro, l'atleta avrebbe violentato una turista finlandese con degli amici

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