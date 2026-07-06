La Regione Lombardia si è costituita parte civile nel processo sulla strage di Capodanno a Crans Montana, in cui hanno perso la vita sei giovani italiani, tra cui due liceali di Milano. L’incarico all’avvocato Bernasconi, del Canton Ticino, è stato conferito per rappresentare gli interessi della regione nel procedimento giudiziario.

Milano, 6 luglio 2026 – Regione Lombardia parte civile per la strage di Capodanno a Crans Montana. Nel rogo persero la vita sei giovani italiani, compresi i liceali milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo. La Giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, ha infatti approvato la delibera che prevede la costituzione di Regione Lombardia quale parte civile nel procedimento penale instaurato in relazione al tragico incendio avvenuto al 'Le Constellation' nel Cantone Vallese svizzero nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il primo gennaio 2026. Scelto l’avvocato Paolo Bernasconi. "Il drammatico evento ha causato la morte e il ferimento di diversi cittadini, tra cui numerosi giovani lombardi – spiegano da Palazzo Lombardia –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strage di Crans Montana: la Regione Lombardia si costituisce parte civile. L’incarico all’avvocato Bernasconi del Canton Ticino

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Crans Montana, A. Fontana: Se avremo conferma, Regione Lombardia si costituirà parte civile

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