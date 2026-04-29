Strage di Crans Montana Italia si costituisce parte civile nel processo penale

L’Italia ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale riguardante la strage avvenuta a Crans-Montana. La decisione è stata comunicata ufficialmente e apre la strada a un coinvolgimento diretto nel procedimento giudiziario. L’atto è stato depositato presso il tribunale competente, dando avvio alle procedure legali previste per questa vicenda. La costituzione di parte civile permette all’Italia di partecipare attivamente al processo e di esercitare eventuali diritti nel corso dell’udienza.

(Adnkronos) – L'Italia si costituisce parte civile nel processo penale per la strage di Crans-Montana. La presidenza del Consiglio dei ministri, "tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico", ha infatti "depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana" nel procedimento penale relativo all’incendio avvenuto nella località Svizzera tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. "La decisione – si legge in una nota di Palazzo Chigi – è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti".🔗 Leggi su Periodicodaily.com Strage Crans-Montana, Tajani Giusto che l'Italia si costituisca parte civile Notizie correlate Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo: «?Verosimile il coinvolgimento autorità svizzere»«La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha... Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo: «Danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato»«La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendio; Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Strage di Crans-Montana, la quindicenne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni; Disputa Italia-Svizzera sul rimborso per cure mediche a tre feriti del rogo di Crans-Montana. Strage di Capodanno a Crans-Montana: i video inchiodano Jessica MorettiLe immagini delle telecamere mostrano Jessica Moretti mentre organizza il servizio con bottiglie di Champagne e candele pirotecniche poco prima dell’incendio. mam-e.it Strage di Crans-Montana, Manfredi Marcucci: ««Io non ce l’ho con Crans. Sono andato a scuola in bus come prima. La gente mi riconosce e mi incoraggia ad andare avanti»Il 16enne romano è uno dei feriti nel rogo a Le Constellation. Dopo aver lasciato il Niguarda di Milano, è stato ricoverato di nuovo a Roma, ma è anche riuscito a tornare a scuola. Nelle immagini del ... vanityfair.it LA STRAGE DI CAPODANNO Crans-Montana, la Svizzera non arretra: in arrivo altre fatture L'ambasciatore Cornado: "Non pagheremo né ora, né mai". Le autorità elvetiche: "Anche per i feriti del rogo vale l'assistenza reciproca" LA STRAGE DI CAPODANNO - facebook.com facebook