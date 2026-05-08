Stop alla ricerca militare in ateneo la lettera pubblica di 34 docenti del Politecnico di Torino contro riarmo e guerra
Quarantaquattro docenti del Politecnico di Torino hanno firmato una lettera pubblica in cui chiedono di interrompere le attività di ricerca militare all’interno dell’ateneo. Nella comunicazione, si evidenzia la richiesta di evitare ulteriori progetti legati al riarmo e alla guerra. La lettera si rivolge alle autorità accademiche e si inserisce nel dibattito sul ruolo delle università e sulla compatibilità della ricerca scientifica con valori di pace e neutralità.
“Basta alla ricerca militare al Politecnico di Torino ”. A lanciare questo appello sono 34 professori e professoresse dell’ateneo che hanno firmato una lettera pubblica contro la decisione di modificare il regolamento per l’integrità della ricerca per permettere eccezioni legate alla pubblica amministrazione e alla Difesa Ue. Un anno fa erano state stabilite nuove regole per approvare progetti soltanto se finalizzati alla difesa dello Stato italiano. Ora il campo si allarga all’area europea. Al Politecnico oltre un contratto su dieci riguarda i temi della difesa. Negli anni docenti e ricercatori hanno collaborato con Nato, Nazioni Unite, Leonardo e Thales Alenia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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