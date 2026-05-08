Stop alla ricerca militare in ateneo la lettera pubblica di 34 docenti del Politecnico di Torino contro riarmo e guerra

Quarantaquattro docenti del Politecnico di Torino hanno firmato una lettera pubblica in cui chiedono di interrompere le attività di ricerca militare all’interno dell’ateneo. Nella comunicazione, si evidenzia la richiesta di evitare ulteriori progetti legati al riarmo e alla guerra. La lettera si rivolge alle autorità accademiche e si inserisce nel dibattito sul ruolo delle università e sulla compatibilità della ricerca scientifica con valori di pace e neutralità.

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