La lettera di 100 docenti e dottorandi della Sapienza | Stop alla ricerca militare negli atenei

Oltre 100 docenti e dottorandi della Sapienza hanno firmato una lettera aperta in vista delle elezioni di ottobre per il rinnovo del rettore. La richiesta è di fermare la ricerca militare negli atenei, in particolare quella condotta dall’università. La lettera invita a una posizione chiara sulla politica internazionale dell’ateneo, attualmente guidato da una rettrice in carica. La comunicazione è stata diffusa pubblicamente e riguarda il dibattito interno all’università.

In vista delle elezioni di ottobre per il rinnovo della carica di rettore o rettrice della Sapienza Università di Roma, attualmente guidata da Antonella Polimeni, un gruppo di circa oltre 100 docenti e dottorandi ha firmato e diffuso una lettera aperta che sollecita una presa di posizione netta sulla politica internazionale dell’ateneo. Nella lettera viene chiesto che il nuovo rettore «rinunci a qualsiasi attività di ricerca militare diretta o indiretta e alla collaborazione con istituzioni e soggetti, pubblici e privati, che la praticano», oltre alla «collaborazione con istituzioni, università e centri di ricerca di paesi o organizzazioni... 🔗 Leggi su Open.online

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