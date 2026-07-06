Stop ai treni a Firenze per lavori ma si guasta anche la linea alternativa oltre 100 minuti di ritardi

Notizia in breve

I treni a Firenze sono sospesi per lavori, ma anche la linea alternativa presenta problemi tecnici. Di conseguenza, ci sono stati oltre 100 minuti di ritardo su un tratto della linea Tirrenica tra Pisa e Roma. La linea è molto affollata in questi giorni a causa dell'instradamento dei treni alta velocità sulla tratta Roma Milano, dopo le attività di manutenzione nel nodo di Firenze.