Stop ai treni a Firenze per lavori ma si guasta anche la linea alternativa oltre 100 minuti di ritardi
I treni a Firenze sono sospesi per lavori, ma anche la linea alternativa presenta problemi tecnici. Di conseguenza, ci sono stati oltre 100 minuti di ritardo su un tratto della linea Tirrenica tra Pisa e Roma. La linea è molto affollata in questi giorni a causa dell'instradamento dei treni alta velocità sulla tratta Roma Milano, dopo le attività di manutenzione nel nodo di Firenze.
Ritardi e disagi per un gusto sulla linea Tirrenica Pisa – Roma che in questi giorni è particolarmente affollata per l’instradamento dei convogli alta velocità della tratta Roma Milano dopo i lavori nel nodo di Firenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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