Un incendio sulla linea ferroviaria del Brennero ha causato ritardi superiori ai 100 minuti e cancellazioni di treni. Le autorità hanno definito l’episodio come un atto doloso compiuto da ignoti. La A22 in direzione nord è stata chiusa temporaneamente a causa della manifestazione e dei danni alla linea ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

DOMEGLIARA (VERONA) - Manifestazione, chiusura dell'A22 in direzione nord e atti vandalici sulla linea ferroviaria del Brennero: succede oggi, sabato 30 maggio. Oltre alla mobilitazione ambientalista proclamata in Austria che, inevitabilmente, provocherà disagi pesanti al traffico, Trenitalia ha comunicato che tra Peri e Dolcè la circolazione ferroviaria è «fortemente rallentata per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti». A provocare l'interruzione dei treni è stato un incendio scoppiato all'alba nella centralina della stazione di Domegliara, in provincia di Verona. Le cause del rogo sono ora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio sulla linea ferroviaria del Brennero: «Atto doloso da parte di ignoti» Ritardi di oltre 100 minuti e treni cancellati

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