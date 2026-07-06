Stefano Massini unico italiano ad avere vinto un Tony Award nello spettacolo La ricerca della felicità Il video di Amicait

(askanews) – «La felicità è scegliere, è darsi la possibilità di farlo»: così Stefano Massini, pluripremiato drammaturgo, autore della Lehman Trilogy, opera teatrale con cui è divenuto l’unico italiano ad aver vinto un Tony Award, premio Oscar del teatro americano, nello spettacolo La ricerca della felicità, sold out ai Concerti nel Parco 2026, domenica 5 luglio alla Casa del Jazz. Lo spettacolo che si interroga su quel dover essere felici a tutti i costi, di e con Stefano Massini, musiche di Luca Roccia Baldini, dura quasi due ore, e attraversa, spesso in modo ironico, quella ricerca senza fine che coinvolge tutti noi e che spesso è nascosta nei dettagli. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stefano Massini, unico italiano ad avere vinto un Tony Award, nello spettacolo "La ricerca della felicità". Il video di Amica.it

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