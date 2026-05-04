Stefano Massini allo Spina con La ricerca della felicità

Chiusura di stagione attesa per il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Domenica 10 maggio, con inizio alle 21, il compito del saluto al pubblico dello Spina sarà affidato a Stefano Massini, uno degli autori e narratori italiani più riconosciuti a livello internazionale, in scena.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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