Stefano Massini in scena con La ricerca della felicità

Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ha concluso la stagione con lo spettacolo “La ricerca della felicità”, interpretato dall’attore Stefano Massini. L’evento si è svolto il 9 maggio 2026 e ha attirato numerosi spettatori. La rappresentazione ha avuto luogo in un teatro che, nel corso dell’anno, ha ospitato diverse produzioni teatrali e iniziative culturali.

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Arezzo, 9 maggio 2026 – Chiusura di stagione con il ‘botto’ per il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Domani, domenica 10 maggio, con inizio alle ore 21:00, il compito del saluto al pubblico dello Spina sarà affidato a con le musiche dal vivo composte ed eseguite da Luca Roccia Baldini. L’evento, una produzione Savà Produzioni Creative e Officine della Cultura, è a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura. “Si conclude la stagione di prosa con un artista di spessore come Stefano Massini, uno degli autori e narratori italiani più riconosciuti a livello internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stefano Massini, in scena con “La ricerca della felicità” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Stefano Massini allo Spina con “La ricerca della felicità”Chiusura di stagione attesa per il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Stefano Massini torna a teatro con "Donald": in scena un'indagine a raggi x del presidente americanoL’ultimo lavoro teatrale di Stefano Massini, l’unico scrittore italiano ad aver vinto il prestigioso Tony Award, arriva il 22, 24, 25 e 26 aprile al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stefano Massini allo Spina con La ricerca della felicità; Alessandro Gassmann: Porto in scena Massini contro le fake news; ‘L’uomo nel lampo’ al Teatro Bolivar; Le due produzioni internazionali Changes e The Seer in scena al Teatro della Pergola – ASCOLTA. Stefano Massini, in scena con La ricerca della felicitàEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Alessandro Gassmann: Porto in scena Massini contro le fake newsCon Stato contro Nolan (un posto tranquillo) da stasera al 24 maggio al Teatro Bellini di Napoli l’attore torna alla regia. Il prossimo anno lo spettacolo ... repubblica.it Stefano Massini dedica il suo monologo alla agghiacciante torta di compleanno con il disegno di un cappio per i 50 anni del ministro israeliano Ben Gvir, di cui si rimettono insieme le affermazioni più violente e clamorose. la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita x.com