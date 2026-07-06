Stefano Massini | La felicità è scegliere infelicità è sopravvivere
Un drammaturgo ha affermato che la felicità consiste nel fare delle scelte, mentre l'infelicità deriva dal sopravvivere senza decidere. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma il 6 luglio. Le sue parole sottolineano come la possibilità di scegliere sia fondamentale per raggiungere uno stato di benessere. Nessun altro dettaglio o contestualizzazione è stata fornita.
Roma, 6 lug. (askanews) - "La felicità è scegliere, è darsi la possibilità di farlo": così Stefano Massini, pluripremiato drammaturgo, autore della "Lehman Trilogy", opera teatrale con cui è divenuto l'unico italiano ad aver vinto un "Tony Award", premio Oscar del teatro americano, nello spettacolo "La ricerca della felicità", sold out ai Concerti nel Parco 2026, domenica 5 luglio alla Casa del Jazz. Lo spettacolo che si interroga su quel dover essere felici a tutti i costi, di e con Stefano Massini, musiche di Luca Roccia Baldini, dura quasi due ore, e attraversa, spesso in modo ironico, quella ricerca senza fine che coinvolge tutti noi e che spesso è nascosta nei dettagli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Stefano Massini: La felicità è scegliere, infelicità è sopravvivere
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