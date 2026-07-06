Mercoledì 8 luglio alle 18.00, la libreria Ubik Napoli in via Benedetto Croce 28 presenterà il volume “Stefania Filo Speziale. Conversazione con un’ombra di luce”. L’evento è dedicato alla memoria, alla cultura e all’architettura del Novecento. Si tratta di un incontro che approfondisce la figura di Stefania Filo Speziale attraverso il suo lavoro e la sua influenza nel panorama culturale. La presentazione si svolge in un contesto di riflessione sulla storia e l’eredità di questa protagonista.

Un incontro dedicato alla memoria, alla cultura e all’architettura del Novecento. Mercoledì 8 luglio, alle ore 18.00, la libreria Ubik Napoli, in via Benedetto Croce 28, ospiterà la presentazione del volume , scritto da Rocco Romeo e pubblicato da Armando De Nigris Editore nella collana Palepolis. L’opera racconta la figura di Stefania Filo Speziale, tra le prime donne a distinguersi nel panorama dell’architettura italiana del secolo scorso. Attraverso una narrazione che unisce ricerca storica, documentazione e riflessione, il volume restituisce il profilo di una professionista che ha saputo affermarsi in un contesto storicamente dominato dagli uomini, lasciando un’importante eredità culturale e progettuale. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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Intervista impossibile a Stefania Filo Speziale: Conversazione con unombra di luce

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