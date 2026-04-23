Alla Biblioteca Nazionale di Napoli si terrà il 30 aprile alle 16.30 la presentazione del libro “Stefania Filo Speziale. Conversazioni con un’ombra di luce”. L’evento si svolgerà nella Sala Rari e vedrà la partecipazione di autori e relatori che discuteranno del contenuto dell’opera. La pubblicazione approfondisce aspetti legati alla vita e alle opere di Stefania Filo Speziale, figura storica di interesse.

Napoli – La Biblioteca Nazionale di Napoli ospiterà, il prossimo 30 aprile alle ore 16.30, presso la Sala Rari, la presentazione del volume “Stefania Filo Speziale. Conversazioni con un’ombra di luce” di Rocco Romeo, edito da Armando De Nigris. L’iniziativa rappresenta un importante momento di approfondimento dedicato alla figura di Stefania Filo Speziale, protagonista della cultura e dell’architettura del Novecento, raccontata attraverso il lavoro dell’autore. Tra i relatori Francesco Rao (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”); Francesca Chiala, artista e attivista; Francesco Pira (Università di Messina); Antonio Amoruso, attore. A moderare l’incontro sarà Marco Aragno, vicedirettore web di Teleclub Italia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, “Stefania Filo Speziale. Conversazioni con un’ombra di luce” presentato alla Biblioteca Nazionale

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