Il 30 aprile alle 16.30, nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli, si terrà la presentazione del libro “Stefania Filo Speziale. Conversazioni con un’ombra di luce”. L’evento è aperto al pubblico e prevede un intervento dell’autrice, che illustrerà i contenuti del volume. La pubblicazione raccoglie conversazioni e riflessioni legate al percorso artistico e personale dell’autrice. La partecipazione è gratuita.

Napoli – La Biblioteca Nazionale di Napoli ospiterà, il prossimo 30 aprile alle ore 16.30, presso la Sala Rari, la presentazione del volume “Stefania Filo Speziale. Conversazioni con un’ombra di luce” di Rocco Romeo, edito da Armando De Nigris. L’iniziativa rappresenta un importante momento di approfondimento dedicato alla figura di Stefania Filo Speziale, protagonista della cultura e dell’architettura del Novecento, raccontata attraverso il lavoro dell’autore. Tra i relatori Francesco Rao (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”); Francesca Chiala, artista e attivista; Francesco Pira (Università di Messina); Antonio Amoruso, attore. A moderare l’incontro sarà Marco Aragno, vicedirettore web di Teleclub Italia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “Stefania Filo Speziale. Conversazioni con un’ombra di luce”, il libro sarà presentato alla Biblioteca Nazionale

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