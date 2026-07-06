Stazione Centrale di Milano guasta treni cancellati e in ritardo di un’ora

Da quifinanza.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un guasto alla stazione Centrale di Milano ha causato cancellazioni e ritardi sui treni regionali e ad alta velocità in Lombardia. I tecnici di Rfi sono intervenuti e hanno ripristinato la linea, ma alcune corse sono state cancellate e altre hanno accumulato ritardi superiori a sessanta minuti. La situazione si è verificata nel corso della mattinata e si è protratta fino al ripristino completo della linea.

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Un guasto alla stazione Centrale di Milano ha provocato ritardi ai treni regionali e alta velocità che transitano in Lombardia. I tecnici di Rfi sono riusciti a ripristinare la linea, ma nel frattempo diverse corse sono state cancellate e altre hanno accumulato ritardi per oltre un’ora. La rete ferroviaria italiana è da mesi sotto pressione a causa del grande numero di cantieri finanziati con i fondi del Pnrr che ne hanno ridotto la capacità. I ritardi e i disagi che sono conseguiti a questa situazione hanno portato l’Ad di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma alle dimissioni. Un guasto in stazione Centrale a Milano ha provocato cancellazioni e ritardi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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