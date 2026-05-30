Le immagini aeree mostrano i lavori in corso alla Casa Bianca in vista del 4 luglio, giorno che celebra il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti e l’80esimo compleanno del presidente in carica. Le operazioni riguardano decorazioni e preparativi per le celebrazioni ufficiali. Nessuna informazione su eventuali eventi specifici o dettagli aggiuntivi sui lavori in corso.

Alla Casa Bianca fervono i lavori in preparazione del prossimo 4 luglio, giorno in cui si festeggeranno il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti e l’80esimo compleanno del presidente Donald Trump. Le immagini aeree mostrano squadre di operai intente a montare una gabbia ottagonale sul Prato Sud della Casa Bianca, che il prossimo 14 giugno ospiterà l’UFC Freedom 250, storico evento di Arti Marziali Miste. Nei rendering diffusi online, lo spazio di combattimento appare circondato da una recinzione in rete metallica. Sarà presente un palco rosso, bianco e blu sotto un imponente arco con motivi a stelle e strisce e due grandi schermi che trasmetteranno l’azione in diretta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stati Uniti, le immagini aeree dei lavori alla Casa Bianca per il 4 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

US Patriot U-Turn hit Bahraini Bapco along with Iranian projectiles

Notizie e thread social correlati

Stati Uniti, Corte d’appello dà l’OK alla prosecuzione dei lavori per la nuova sala da ballo alla Casa BiancaUna Corte d’appello federale negli Stati Uniti ha dato il via libera alla continuazione dei lavori di costruzione di una nuova sala da ballo presso...

Usa, i Simpson alla Casa Bianca: storico autore si candida alla presidenza degli Stati UnitiDan Greaney, autore dei Simpson, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti.

Temi più discussi: Immagini satellitari e attacchi militari: quando la guerra diventa trasparente; La sala d'attesa per l'accordo fra Stati Uniti e Iran; Nuovi attacchi USA in Iran, l’UE: Si mettano a tacere le armi; Montezemolo: L’Italia e l’Europa più deboli se vince la deindustrializzazione.

Nelle immagini di #SenatoTV il Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa, nell’Appartamento di rappresentanza di #PalazzoGiustiniani, con l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia e a San Marino @TilmanJFertitta @USAmbItaly @AmbasciataUSA x.com

Ci sono radiologi dell'America Latina che leggono immagini per gli Stati Uniti a distanza? Cerco esperienze reali reddit

Viaggio coast to coast negli Stati Uniti: guida completa lungo la Route 66Un coast to coast negli Stati Uniti è uno di quei viaggi che restano impressi per tutta la vita. Attraversare il paese da una costa all’altra permette di immergersi in ... leggo.it

Nucleare, l'Iran ha ricostruito le strutture missilistiche distrutte dagli Stati Uniti: le immagini satellitariEsperti che seguono da vicino i programmi nucleari e missilistici iraniani hanno corroborato l'analisi della testata, che ha esaminato circa due dozzine di siti colpiti da Israele o dagli Stati Uniti ... ilmessaggero.it