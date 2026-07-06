La questione sulla Rai rimane irrisolta, anche se il dibattito pubblico si è spostato su altri temi. La situazione attuale evidenzia una difficoltà nel prevedere un futuro per l’azienda televisiva, considerata ancora oggi come un esempio di un’italica anomalia, nonostante sia meno al centro delle discussioni pubbliche rispetto al passato.

La questione televisiva, benché passata di moda nel dibattito pubblico, c’è ancora, espressione, piaccia o non piaccia, di un’italica anomalia. Lo testimoniano al di là dei poco ragionevoli dubbi di qualche anima bella le dimissioni dei membri di minoranza della Vigilanza, gesto ultimo, e in ritardo, di ribellione contro una destra che quando governa non fa prigionieri, soprattutto se si tratta di media e tv. Questa volta però rispetto al passato c’è stato un sovrappiù di arroganza, un gigantesco senso d’impunità e di poterla comunque fare franca rispetto a regole, richiami istituzionali, nazionali ed europei, nonché, ça va sans dire, qualunque galateo politico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stando così le cose, faccio fatica a vedere un futuro per la Rai

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