Luciana Littizzetto | Figli adottivi e una famiglia allargata è così che faccio politica Doloroso lasciare la Rai

Luciana Littizzetto ha parlato della sua famiglia allargata e dell'adozione come modo di fare politica, menzionando anche la sua sofferenza nel lasciare la Rai. Nel corso di un'intervista, ha anche condiviso dettagli sul suo nuovo romanzo, che affronta temi come la menopausa e la fragilità. Ha espresso preoccupazioni per il futuro dei giovani e ha commentato la comicità di destra e sinistra, facendo riferimento al caso Pucci a Sanremo.

Luciana Littizzetto racconta il romanzo Il tempo del la la la, tra menopausa ironica e fragilità. Riflette sul futuro incerto dei giovani intrappolati in uno stagismo perpetuo, sulla comicità di destra e sinistra con il caso Pucci a Sanremo e sul distacco "molto doloroso" dalla Rai. Sui figli in affido invece: "È il mio modo di fare politica. Cosa puoi fare per il mondo? Fermare a mani nude Trump".🔗 Leggi su Fanpage.it

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