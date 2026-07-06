Nel carcere di Negombo, periferia di Colombo, sono scoppiati scontri che hanno provocato almeno 25 morti e più di 100 feriti. La polizia ha confermato le vittime e il numero di feriti, senza ulteriori dettagli sulle cause. La situazione è sotto controllo, ma l’emergenza rimane. Non sono stati resi noti altri aggiornamenti sulle dinamiche dell’incidente.

Scontri mortali nella capitale dello Sri Lanka, Colombo. I disordini sono scoppiati all’interno del carcere di Negombo, nella periferia della città. Secondo i media locali e la polizia, almeno 25 persone sono state uccise e oltre 100 sono rimaste ferite. Tra le vittime figurano sia detenuti sia funzionari penitenziari. La causa dello scontro non è ancora chiara. Le carceri dello Sri Lanka sono gravemente sovraffollate, con oltre 39mila detenuti stipati in un sistema con una capacità totale di appena 10mila posti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sri Lanka, scontri in un carcere della capitale: 25 morti e almeno 100 feriti

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