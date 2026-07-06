Il presidente americano ha annunciato di aver parlato con il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per discutere della squalifica di un calciatore statunitense. La Uefa ha dichiarato che la Fifa ha superato una linea rossa. La squalifica del giocatore è stata poi revocata. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto della conversazione tra i due leader.

Il presidente americano Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per spingere verso la revoca della squalifica del capocannoniere del Team Usa, Folarin Balogun. «Gianni è molto rispettato e questo Mondiale è un grande successo, ogni partita è come il Super Bowl - ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale - quello di Balogun non era un fallo, non c'era nessuna infrazione. Erano solo due ragazzi che correvano alla massima velocità e si sono scontrati». Trump si è poi soffermato sull'arbitro della partita, il brasiliano Raphael Claus: «Se guardate al suo passato, è un po' sospetto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Squalifica tolta a Balogun, Trump: «Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era». La Uefa: «La Fifa ha passato linea rossa»

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Squalifica tolta a Balogun, Trump: «Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era»

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