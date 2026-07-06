L’Uefa critica l’operato del presidente della FIFA, affermando che la credibilità del Mondiale è compromessa. La sospensione temporanea di un anno della squalifica automatica, prevista per i cartellini rossi, viene giudicata come una decisione che supera un limite invalicabile. Malagò definisce la scelta un precedente molto pericoloso. Lo scandalo Balogun ha portato anche l’Europa del calcio a esprimersi, evidenziando le tensioni tra le istituzioni calcistiche.

Lo scandalo Balogun risveglia timidamente (e finalmente) anche l’ Europa del calcio. “La decisione di sospendere per un periodo di prova di un anno l’applicazione della squalifica automatica di una giornata a seguito del cartellino rosso ha superato un limite invalicabile ”. È UEFA contro FIFA, è il calcio del Vecchio Infantino contro Gianni Infantino e i suoi legami con Donald Trump. Il Belgio – che questa notte gioca gli ottavi contro gli Usa – ha deciso di presentare ricorso contro la decisione. Le Soir riporta che la federcalcio belga ha inviato una lettera alla Fifa e un membro del comitato d’appello dell’organismo è stato incaricato di pronunciarsi sul caso con la massima urgenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo Balogun, l’Uefa contro Infantino: “La credibilità del Mondiale è compromessa”. Malagò: “Un precedente pericolosissimo”

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