Squalifica Balogun Uefa contro Fifa | Credibilità dei Mondiali compromessa La protesta del Belgio | Nessuna spiegazione ricevuta

L'UEFA ha squalificato un calciatore, criticando la FIFA per aver messo a rischio la credibilità dei Mondiali. La UEFA ha dichiarato che la mancanza di chiarezza nelle regole danneggia l’integrità della competizione. Il rappresentante di una federazione europea ha aggiunto che, senza spiegazioni ufficiali, si crea incertezza e si indebolisce il rispetto delle norme. La protesta di una federazione nazionale evidenzia l’assenza di comunicazioni da parte delle autorità organizzatrici.

«Quando la certezza delle regole non è più garantita da chi è chiamato a custodirle, l’integrità del gioco viene messa a rischio e la credibilità della competizione risulta compromessa ». Con queste parole la Uefa si schiera ufficialmente contro la Fifa e la sua decisione di revocare la squalifica a Folarin Balogun. L’attaccante statunitense era stato espulso durante i sedicesimi di finale ai Mondiali contro la Bosnia in seguito al check del Var, ma il suo stop di un turno è stato sospeso con la condizionale, permettendo al giocatore di essere disponibile per la sfida degli ottavi contro il Belgio. «La decisione presa ieri di sospendere, per... 🔗 Leggi su Open.online

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Caos Mondiali: il Belgio sfida la FIFA!

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