Squalifica Balogun Malagò attacca la FIFA | Decisione assurda precedente politico pericolosissimo

Notizia in breve

Il tribunale sportivo ha sospeso la squalifica a Balogun, decisione che ha scatenato polemiche. Giovanni Malagò ha criticato duramente la FIFA, definendo l’atto “assurdo” e un precedente politico pericolosissimo. La querelle riguarda la sospensione temporanea imposta al calciatore, che ora potrebbe tornare in campo. La discussione si concentra sulla validità e le implicazioni di questa decisione, con Malagò che si oppone fermamente alla posizione dell’organizzazione internazionale.