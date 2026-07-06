Squalifica Balogun Malagò attacca la FIFA | Decisione assurda precedente politico pericolosissimo
Il tribunale sportivo ha sospeso la squalifica a Balogun, decisione che ha scatenato polemiche. Giovanni Malagò ha criticato duramente la FIFA, definendo l’atto “assurdo” e un precedente politico pericolosissimo. La querelle riguarda la sospensione temporanea imposta al calciatore, che ora potrebbe tornare in campo. La discussione si concentra sulla validità e le implicazioni di questa decisione, con Malagò che si oppone fermamente alla posizione dell’organizzazione internazionale.
Il neo presidente FIGC Giovanni Malagò duro sul caso Mondiale della squalifica sospesa a Balogun: le sue parole contro la FIFA. Giovanni Malagò alza la voce contro la FIFA sul caso Folarin Balogun. Il nuovo presidente della FIGC, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha definito assurda la decisione della federazione internazionale di sospendere la squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti, rendendolo disponibile per la sfida del Mondiale contro il Belgio. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il tema ha acceso un forte dibattito internazionale, soprattutto per il possibile peso politico della vicenda. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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