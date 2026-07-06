Giovanni Malagò aspetta una risposta da Paolo Maldini per definire la casella di direttore tecnico, quindi partirà la ricostruzione della Nazionale, a partire dalla scelta del ct. L’auspicio è di chiudere tutto entro questa settimana. Il nuovo presidente della Figc lo ha ribadito anche questa mattina ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1: “Maldini ha quel curriculum vitae e quelle competenze che non rientrano solo nella carriera da calciatore ma anche in quella da dirigente che lo rendono un ideale profilo per fare il direttore tecnico, insomma la persona di riferimento con il presidente e il Consiglio federale. È comunque necessario avere anche un piano B e magari anche un piano C, io sono molto, molto, molto sereno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Balogun, Malagò attacca la Fifa: "Decisione assurda: è un precedente politico pericolosissimo"

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