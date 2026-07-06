Squalifica Balogun è ufficiale | il bomber degli Usa giocherà gli ottavi di finale La Fifa ha respinto il ricorso del Belgio | Inammissibile

Da open.online 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fifa ha respinto il ricorso del Belgio e confermato che Balogun potrà scendere in campo negli ottavi di finale del Mondiale. Il giudice sportivo ha ufficializzato la squalifica del bomber statunitense, e il ricorso presentato dal Belgio è stato giudicato inammissibile. La partita tra Stati Uniti e Belgio si terrà questa notte alle 2 ora italiana a Seattle, con Balogun in campo come previsto.

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Folarin Balogun sarà regolarmente in campo a Seattle per l’ottavo di finale del Mondiale tra Stati Uniti e Belgio, che si giocherà questa notte alle 2, ora italiana. La Fifa ha rigettato e giudicato « inammissibile » il ricorso d’urgenza presentato dalla Federcalcio belga, che aveva provato a impugnare la decisione shock della Commissione disciplinare di congelare la squalifica dell’attaccante americano. Il capocannoniere degli Usa, espulso durante la scorsa partita, ha quindi ottenuto il via libera definitivo per guidare l’attacco della nazionale di casa. Il ministro degli Esteri parla di «decisione incomprensibile», la Federcalcio denuncia che la Fifa «ha respinto tutte le richieste di spiegazioni». 🔗 Leggi su Open.online

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