La FIFA sospende la squalifica di Balogun | l’attaccante giocherà gli ottavi Trump | Cosa giusta

La FIFA ha sospeso la squalifica di un attaccante, permettendogli di giocare gli ottavi di finale contro il Belgio. La decisione riguarda l’espulsione che gli era stata comminata e che ora non impedirà più la sua partecipazione alla partita. La sospensione è stata confermata dall’organismo internazionale. Un politico ha commentato la decisione, definendola “giusta”.

AGI - Folarin Balogun sarà a disposizione della nazionale statunitense per la partita degli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio, dopo che la sua squalifica di una giornata per espulsione è stata sospesa, come confermato dalla FIFA. L'attaccante venticinquenne ha ricevuto un cartellino rosso diretto mercoledì contro la Bosnia ed Erzegovina per un fallo sul difensore Tarik Muharemovic, sanzione che comporta automaticamente una giornata di squalifica ai sensi dell'articolo 10.5 del regolamento FIFA per il torneo. Diversi funzionari della FIFA hanno dichiarato al New York Times dopo la partita che una squadra non può presentare ricorso contro un cartellino rosso o la conseguente squalifica. 🔗 Leggi su Agi.it

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