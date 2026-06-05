Una dermatologa ha commentato che i prodotti di bellezza di qualità non possono costare pochi euro e ha sottolineato come le bambine siano sempre più interessate a prodotti anti-age, trovandolo preoccupante. Ha evidenziato che le persone desiderano conoscere gli ingredienti di creme, sieri e maschere viso, e che sono molto esigenti nella scelta di questi prodotti, considerandoli importanti perché riguardano la pelle, l’organo più esteso del corpo.

Vogliamo conoscere tutto della nostra crema, del siero o della maschera per il viso. Siamo (giustamente) selettivi sui prodotti che toccano la pelle, il nostro organo più esteso. Allora perché non facciamo lo stesso con il make-up? La dottoressa Pucci Romano – dermatologa, docente universitaria e presidente di Skineco – si è fatta la stessa domanda nel libro Il Trucco C’è, Heisenberg Editore & compagnia editoriale Aliberti. Una vera e propria guida alla cosmesi consapevole e all’ ecodermocompatibilità, l’accordo tra l’efficacia sulla pelle e il rispetto per l’ambiente. Da anni Pucci Romano è in prima linea per promuovere un approccio scientifico, ma accessibile, alla cura della pelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci siamo mai chiesti cosa c’è dentro ai trucchi che usiamo tutti i giorni? Un prodotto fatto bene non può costare sei euro. Le bambine oggi pensano agli anti-age, è angosciante”: parla la dermatologa Pucci Romano

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