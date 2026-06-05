Ci siamo mai chiesti cosa c’è dentro ai trucchi che usiamo tutti i giorni? Un prodotto fatto bene non può costare sei euro Le bambine oggi pensano agli anti-age è angosciante | parla la dermatologa Pucci Romano

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una dermatologa ha commentato che i prodotti di bellezza di qualità non possono costare pochi euro e ha sottolineato come le bambine siano sempre più interessate a prodotti anti-age, trovandolo preoccupante. Ha evidenziato che le persone desiderano conoscere gli ingredienti di creme, sieri e maschere viso, e che sono molto esigenti nella scelta di questi prodotti, considerandoli importanti perché riguardano la pelle, l’organo più esteso del corpo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vogliamo conoscere tutto della nostra crema, del siero o della maschera per il viso. Siamo (giustamente) selettivi sui prodotti che toccano la pelle, il nostro organo più esteso. Allora perché non facciamo lo stesso con il make-up? La dottoressa Pucci Romano – dermatologa, docente universitaria e presidente di Skineco – si è fatta la stessa domanda nel libro Il Trucco C’è, Heisenberg Editore & compagnia editoriale Aliberti. Una vera e propria guida alla cosmesi consapevole e all’ ecodermocompatibilità, l’accordo tra l’efficacia sulla pelle e il rispetto per l’ambiente. Da anni Pucci Romano è in prima linea per promuovere un approccio scientifico, ma accessibile, alla cura della pelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ci siamo mai chiesti cosa c8217232 dentro ai trucchi che usiamo tutti i giorni un prodotto fatto bene non pu242 costare sei euro le bambine oggi pensano agli anti age 232 angosciante parla la dermatologa pucci romano
© Ilfattoquotidiano.it - “Ci siamo mai chiesti cosa c’è dentro ai trucchi che usiamo tutti i giorni? Un prodotto fatto bene non può costare sei euro. Le bambine oggi pensano agli anti-age, è angosciante”: parla la dermatologa Pucci Romano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Creme anti age fin da piccolissime. È questa la pratica che si è diffusa tra le bambine spesso con il consenso dei genitori. Ma può rivelarsi davvero nociva. Ecco perchéNegli ultimi tempi si è diffusa tra alcune bambine l'abitudine di usare creme anti age fin dalla tenera età, spesso con l'assenso dei genitori.

“Compro 200 tonnellate di pacchi di Amazon e li rivendo a 4 euro al chilo senza sapere cosa ci sia dentro, così fatturo 9,5 milioni all’anno. Non li spacchetto mai, ecco poi che fine fanno”: parla Roberto ZaltieriA Castel Goffredo, in provincia di Mantova, un'azienda si occupa di acquistare grandi quantità di pacchi provenienti da resi di acquisti online.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web