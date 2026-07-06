Balogun squalifica sospesa dopo il pressing di Trump | bufera su Infantino cosa è successo

La FIFA ha sospeso temporaneamente la squalifica di Folarin Balogun, attaccante degli Stati Uniti, dopo un intervento di pressione da parte di un ex presidente degli Stati Uniti. Balogun era stato espulso durante la partita dei sedicesimi contro la Bosnia-Erzegovina ai Mondiali 2026. La decisione ha scatenato polemiche e critiche sul ruolo di figure politiche nel calcio internazionale. La sospensione permette al giocatore di continuare a partecipare alla competizione.

Caos ai Mondiali 2026 dopo il caso Folarin Balogun, attaccante degli Stati Uniti classe 2001. La Fifa ha sospeso la sua squalifica dopo che il calciatore americano era stato espulso durante il match dei sedicesimi di finale con la Bosnia-Erzegovina. I media sospettano che dietro questa decisione ci sia Donald Trump, che avrebbe telefonato al presidente Gianni Infantino per far sì che il centravanti riuscisse a disputare gli ottavi contro il Belgio (in programma questa notte alle 2 del mattino) nonostante il cartellino rosso rimediato lo scorso 2 luglio. La notizia è arrivata da Associated Press che, citando una fonte informata, ha confermato la chiamata tra il tycoon e il numero uno della Fifa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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