savona a 99 anni spara alla moglie e tenta il suicidio

Un uomo di 99 anni ha sparato alla moglie con una pistola all’interno della loro casa. Dopo il colpo, ha tentato di suicidarsi. La donna è rimasta ferita, mentre l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.

Un uomo di 99 anni avrebbe aperto il fuoco contro la moglie, con una pistola detenuta all’interno della casa della coppia, e poi avrebbe tentato di togliersi la vita. E’ successo in un’abitazione di via Mongrifone, a Savona. Tutto è accaduto nella prima mattina di lunedì quando alcuni vicini e testimoni hanno sentito prima la lite fra i due e poi dei colpi di pistola. Quindi hanno avvertito le forze dell’ordine. Sul posto ambulanze e 118. La donna, 86 anni, ferita in modo grave, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il marito, che avrebbe tentato di suicidarsi, è stato portato in ospedale a Savona e poi dimesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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