Spagna nei quarti dei Mondiali un gol di Merino al 91° manda a casa in lacrime CR7 e il Portogallo

La Spagna si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali dopo aver battuto il Portogallo con un gol di Merino al 91°. Cristiano Ronaldo, visibilmente commosso, ha lasciato il campo in lacrime, segnando la fine della sua partecipazione ai Mondiali. La squadra portoghese è stata eliminata e non proseguirà nel torneo. La Spagna affronterà agli ottavi gli Stati Uniti o il Belgio.

Furie Rosse qualificate ai quarti con la vittoria sul Portogallo, incroceranno Stati Uniti o Belgio. Cristiano Ronaldo saluta i tifosi commosso, per la delusione e perché questo è stato l'ultimo suo Mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CRISTIANO RONALDO ADDIO AI MONDIALI: SPAGNA AI QUARTI DI FINALE, DECIDE MERINI NEL FINALE

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