Merino al 91’ chiude il Mondiale di Ronaldo | 1-0 al Portogallo Spagna ai quarti

Da repubblica.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’ultimo minuto di recupero, un giocatore dell’Arsenal ha segnato il gol decisivo che ha eliminato il Portogallo dal Mondiale, portando la Spagna ai quarti di finale. Il gol è arrivato al 91’, chiudendo la partita sul risultato di 1-0. Ronaldo ha lasciato il campo tra le lacrime, dopo aver assistito alla sconfitta della sua squadra. La partita si era sviluppata con un primo tempo equilibrato, ma l’esito si è deciso negli ultimi istanti.

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Il giocatore dell’Arsenal decide un ottavo equilibrato nel primo minuto di recupero. CR7 saluta tra le lacrime. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Merino al 91’ chiude il Mondiale di Ronaldo: 1-0 al Portogallo, Spagna ai quarti
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Si chiude il sogno mondiale di Cristiano Ronaldo.

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