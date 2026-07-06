Merino al 91’ chiude il Mondiale di Ronaldo | 1-0 al Portogallo Spagna ai quarti
Nell’ultimo minuto di recupero, un giocatore dell’Arsenal ha segnato il gol decisivo che ha eliminato il Portogallo dal Mondiale, portando la Spagna ai quarti di finale. Il gol è arrivato al 91’, chiudendo la partita sul risultato di 1-0. Ronaldo ha lasciato il campo tra le lacrime, dopo aver assistito alla sconfitta della sua squadra. La partita si era sviluppata con un primo tempo equilibrato, ma l’esito si è deciso negli ultimi istanti.
Il giocatore dell’Arsenal decide un ottavo equilibrato nel primo minuto di recupero. CR7 saluta tra le lacrime. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Si chiude il sogno mondiale di Cristiano Ronaldo.
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