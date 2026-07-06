L'ufficio del Giudice di Pace di Sorrento è stato chiuso dopo il pensionamento dell'ultimo funzionario. I Comuni coinvolti stanno valutando la possibilità di riaprirlo nelle prossime settimane.

L'ultimo funzionario va in pensione: chiuso l'ufficio del Giudice di Pace di Sorrento, ma i Comuni corrono ai ripari e potrebbe riaprire nelle prossime settimane. È corsa contro il tempo per la riapertura dell'ufficio giudiziario di prossimità sorrentino che serve i Comuni di Sorrento, Meta, Massa Lubrense, Vico Equense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello. Il 1° luglio, la presidente del tribunale di Torre Annunziata, Giovanna Ceppaluni, è stata costretta a sospendere temporaneamente tutte le attività fino alla soluzione della problematica relativa alla grave carenza di personale presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento, evidenziando il concreto rischio di interruzione delle attività e di chiusura del presidio giudiziario. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Sorrento, l'ultimo funzionario va in pensione: chiudono gli uffici del Giudice di Pace

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