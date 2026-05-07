Quarto ha presentato una proposta al Governo per aprire gli uffici del Giudice di Pace in un immobile confiscato. L’obiettivo è utilizzare un bene sottratto all’illegalità per creare un punto di riferimento per i cittadini nel settore della giustizia. La scelta di un bene confiscato mira a valorizzare un patrimonio pubblico e a rafforzare l’azione legale contro attività illecite. La proposta mira a rendere operativo un spazio che al momento non è ancora utilizzato.

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© Lifeandnews.it - Quarto punta sulla legalità: proposta al Governo per aprire gli uffici del Giudice di Pace in un bene confiscato

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