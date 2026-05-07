Quarto punta sulla legalità | proposta al Governo per aprire gli uffici del Giudice di Pace in un bene confiscato
Quarto ha presentato una proposta al Governo per aprire gli uffici del Giudice di Pace in un immobile confiscato. L’obiettivo è utilizzare un bene sottratto all’illegalità per creare un punto di riferimento per i cittadini nel settore della giustizia. La scelta di un bene confiscato mira a valorizzare un patrimonio pubblico e a rafforzare l’azione legale contro attività illecite. La proposta mira a rendere operativo un spazio che al momento non è ancora utilizzato.
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