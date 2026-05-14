Caos Ufficio del Giudice di Pace COA | Bene gli annunci del Ministero ora servono tempi certi
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha commentato positivamente le recenti dichiarazioni del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riguardo alle criticità che da anni coinvolgono l’Ufficio del Giudice di Pace. Le parti hanno annunciato interventi per affrontare le problematiche, ma finora non sono stati definiti tempi certi per la risoluzione. La situazione ha causato disagi agli operatori e ai cittadini che devono rivolgersi all’ufficio.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere esprime soddisfazione per il riscontro fornito dal Ministero della Giustizia e dalla Presidenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in merito alle gravissime criticità che da anni interessano l’Ufficio del Giudice di Pace. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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