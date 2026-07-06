La Procura di Termini Imerese attende la relazione dei periti sul relitto del Bayesian prima di chiudere l’inchiesta sul naufragio. Un sopralluogo a bordo è stato effettuato, e ora si aspetta il documento che potrebbe chiarire le cause dell’incidente. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli delle verifiche condotte durante l’ispezione. La conclusione delle indagini dipende dalla relazione tecnica, che dovrà stabilire eventuali responsabilità o anomalie nel cantiere o nella gestione del natante.

Manca solo la relazione dei periti sul relitto del Bayesian e poi la Procura di Termini Imerese potrà chiudere l’inchiesta sul naufragio del gioiello del mare realizzato a Viareggio da Perini Navi. Un naufragio su cui insistono ancora molti misteri e che si verificò la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024 al largo di Porticello (Palermo). Nei giorni scorsi il procuratore capo di Termini Imerese Angelo Cavallo è salito a bordo del relitto del Bayesian insieme al Pm Raffaele Cammarano, ai consulenti della Procura e ai tecnici della difesa. Gli esperti hanno avuto così l’occasione di verificare le paratie, i passaggi interni, lo stato degli accessi dello yacht che si inabissò causando la morte di sette persone, fra cui l’armatore, l’imprenditore britannico Mike Lynch e sua figlia Hanna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sopralluogo a bordo. Più vicina la verità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Garlasco, l’avvocato di Sempio interviene a Mattino Cinque: “La verità è vicina”Nella trasmissione Mattino Cinque, l’avvocato di Sempio ha affermato che la verità sul caso di Garlasco si avvicina.

Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio a Mattino Cinque: “La verità è vicina”A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il processo e le indagini sono ancora al centro dell’attenzione giornalistica.

Si parla di: Sopralluogo a bordo. Più vicina la verità; Porti di Crotone e Corigliano, Piacenza: confronto con i territori per infrastrutture più moderne e competitive.