Garlasco l’avvocato di Sempio interviene a Mattino Cinque | La verità è vicina

Nella trasmissione Mattino Cinque, l’avvocato di Sempio ha affermato che la verità sul caso di Garlasco si avvicina. A quasi vent’anni dal delitto, il processo e le indagini sono ancora al centro di discussioni pubbliche. La vicenda, che ha coinvolto un noto omicidio italiano, rimane uno dei casi più commentati degli ultimi decenni. La posizione dell’avvocato ha suscitato attenzione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

A quasi vent’anni da uno dei delitti più discussi della cronaca italiana, il caso di Garlasco continua a far parlare e a dividere l’opinione pubblica. Era il 13 agosto 2007 quando la giovane Chiara Poggi venne trovata senza vita nella villetta di famiglia, un omicidio che sconvolse l’intero Paese e diede il via a una lunga e complessa vicenda giudiziaria. Nel corso degli anni, tra processi, ricorsi e nuove piste investigative, il nome di Alberto Stasi è rimasto al centro della scena, fino alla condanna definitiva. >> Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro così con la concorrente. E c’erano le telecamere Eppure, nonostante una sentenza passata in giudicato, il caso non ha mai smesso di generare dubbi e nuove ipotesi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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