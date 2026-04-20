Garlasco l’avvocato di Andrea Sempio a Mattino Cinque | La verità è vicina

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il processo e le indagini sono ancora al centro dell’attenzione giornalistica. L’avvocato di un imputato ha dichiarato in televisione che la verità si sta avvicinando. La vicenda, che ha coinvolto diverse fasi e sviluppi giudiziari, continua a essere uno dei casi più discussi e seguiti nel panorama della cronaca italiana.

A distanza di quasi vent’anni, il delitto di Garlasco resta uno dei casi più seguiti della cronaca italiana. Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi, 26 anni, fu trovata morta nella villetta di famiglia: un omicidio che avviò un lungo percorso giudiziario, segnato da processi e ricorsi, fino alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Nonostante la sentenza ormai definitiva, negli anni sono proseguite discussioni e richieste di approfondimenti. Tra i nomi tornati al centro dell’attenzione c’è quello di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, la cui posizione è stata nuovamente esaminata dagli inquirenti con ulteriori verifiche tecniche. Tutti i dettagli nella pagina successiva.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio a Mattino Cinque: “La verità è vicina” Garlasco, il biglietto trovato sulla cappella di Chiara Poggi: «È stato Marco ad ucciderla» Notizie correlate Garlasco, l’avvocato di Sempio interviene a Mattino Cinque: “La verità è vicina”A quasi vent’anni da uno dei delitti più discussi della cronaca italiana, il caso di Garlasco continua a far parlare e a dividere l’opinione pubblica. “Abbiamo la prova”. Garlasco, l’annuncio dell’avvocato di Andrea SempioA quasi due decenni di distanza, il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Quarto Grado: Garlasco: i messaggi tra Andrea Sempio e Marco Poggi sul PC di Chiara Poggi Video; Garlasco, Massimo Lovati torna ad accusare Alberto Stasi: Secondo me è un bugiardo, mai entrato in casa; Garlasco, la relazione del Racis su Andrea Sempio: Innata capacità di mentire. Ecco il profilo; Garlasco in Tv, nel pc di Chiara Poggi anche indizi sul movente: Una nuova pista. Cosa emerge dalla relazione. Garlasco, l’avvocato di Sempio: Nessun elemento che preoccupa. Le parole a Mattino 5Sul caso di delitto di Garlasco torna a parlare la difesa di Andrea Sempio. Intervenuto a Mattino 5, l’avvocato Liborio Cataliotti ha espresso una posizione netta sugli sviluppi dell’indagine. Alla do ... affaritaliani.it Delitto di Garlasco: Ignoto2, il taglio del bugiardo e i nuovi testimoni? Per Andrea Sempio, oltre la cautela c’è pure il diritto. Così la difesa si prepara al rinvio ...Ok le ipotesi su Ignoto 2, ok le indiscrezioni del TG1 sul profilo psicologico tracciato dai Carabinieri del Racis e ok pure le tante voci sui nuovi (e vecchi) testimoni sfilati in Procura a Pavia. La ... mowmag.com #Garlasco, parla la difesa, L’avvocato di Andrea #Sempio è netto #Mattino5 x.com Mattino 5. . "La traccia 33 non è attribuibile ad Andrea Sempio" L'avvocato Cataliotti in diretta a #Mattino5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook