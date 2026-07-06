Ieri, 5 luglio, a Dublino si è concluso il tour Circus Live dei Take That che ha visto la band impegnata in 17 date. Poche ore dopo la fine il frontman Gary Barlow ha scritto un messaggio su X che ha allarmato i fan. “E un altro tour si conclude. – ha riferito il cantante – In qualche modo, questo sembra un po’ diverso. Con gli altri tour, è sempre rassicurante sapere che ci sarà quasi sicuramente una prossima volta. Ma sono abbastanza sicuro che questo tour non tornerà”. E ancora: “Avevo 38 anni quando abbiamo iniziato con questo spettacolo, e devo dire che è stata un’altra sfida completamente diversa rifarlo a 55 anni. Semplicemente non riesco a vedere un modo in cui potrei fisicamente rifare questo show. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono sicuro che questo tour con i Take That non tornerà”: il messaggio di Gary Barlow allarma i fan

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Sono sicuro che non ci riuscirai

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Reunion tra i Take That Robbie Williams e Gary Barlow alla Royal Albert Hall: cantano “Relight My Fire” e vanno via mano nella mano – IL VIDEORobbie Williams e Gary Barlow si sono esibiti insieme alla Royal Albert Hall, cantando “Relight My Fire” prima di uscire di scena mano nella mano.

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Si parla di: Gary si riprende tutto. Oggi l’elefante nella stanza non è più Robbie, ma è sul palco ed è uno spettacolo stupendo - Gabriele Parpiglia; Wannabe, trent’anni dopo: la canzone che trasformò le Spice Girls in un manifesto.