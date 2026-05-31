A Rimini, circa 50.000 persone hanno partecipato al concerto di Vasco Rossi, che ha anche dedicato un messaggio contro la guerra. Durante lo spettacolo, il cantante ha eseguito alcuni brani inediti rivolti ai fan più fedeli. Ha collegato i testi del 1979 ai conflitti attuali, sottolineando il parallelo tra le parole delle canzoni e le tensioni contemporanee. La serata si è conclusa con un messaggio di pace rivolto a tutti i presenti.

? Punti chiave Quali brani inediti ha scelto per i fan più fedeli?. Come ha collegato i testi del 1979 ai conflitti attuali?. Perché ha definito i membri del governo come drogati?. Cosa ha risposto a De Gregori riguardo agli appelli politici?.? In Breve Tour Vasco Live 2026 prevede tappe a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.. Tra il 2022 e il 2026 i Vasco Live hanno venduto tre milioni di biglietti.. Il set include brani rari come Una nuova canzone per lei, inedita dal 1985.. Sul palco al Romeo Neri di Rimini è apparso il bassista Claudio Golinelli.. Rimini si accende con la data zero di Vasco Rossi: il ritorno del Blasco tra riflessioni politiche e un repertorio per i buongustai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasco a Rimini: 50mila fan per il tour e un messaggio contro la guerra

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