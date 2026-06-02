Robbie Williams e Gary Barlow si sono esibiti insieme alla Royal Albert Hall, cantando “Relight My Fire” prima di uscire di scena mano nella mano. La reunion tra i due membri dei Take That è stata documentata in un video diffuso sui social. Nella stessa serata, Lulu ha tenuto un concerto alla stessa location per celebrare i suoi decenni di carriera.

L’icona rock and roll femminile del Regno Unito, Lulu, ha tenuto ieri, 1 giugno, alla Royal Albert Hall un concerto per celebrare la sua carriera. L’evento ha raccolto fondi per l’ente benefico dell’icona, “Lulu’s Mental Health Trust”. Durante la serata sul palco una inaspettata reunion tra i Take That Gary Barlow e Robbie Williams che hanno cantato sulle note di “Relight My Fire”. Poi dopo gli abbracci a Lulu, se ne sono andati via mano nella mano, a testimonianza che l’affetto e la stima reciproca sono rimasti. Lulu ha vinto Eurovision Song Contest, ha partecipato alla colonna sonora di un film di James Bond, è suo il disco più venduto negli Stati Uniti (“To Sir With Love”, 1967). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Reunion tra i Take That Robbie Williams e Gary Barlow alla Royal Albert Hall: cantano “Relight My Fire” e vanno via mano nella mano – IL VIDEO

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Robbie Williams reacts to Gary Barlow's statement after being sacked from Take That

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