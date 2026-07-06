Milano, 6 luglio 2026 – Si è costituito alla stazione di Milano Lambrate il presunto assassino di M.Y. il 37enne di nazionalità marocchina morto la scorsa notte per le gravi ferite riportate ieri pomeriggio nella spiaggia del Prolungamento di Savona, dove è stato accoltellato all'addome. Si tratta di un 52enne italiano, secondo fonti della questura meneghina, contattata dall'Adnkronos, l'uomo avrebbe telefonato alla polizia confessando di essere l'autore dell'omicidio, fornendo le coordinate per permettere agli agenti di rintracciarlo. Una Volante ha raggiunto il luogo indicato trovandolo. Ora il 52enne si trova in commissariato, dove è posto sotto interrogatorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “Sono a Milano, venite a prendermi”. Arrestato a Lambrate l’uomo che ha accoltellato a morte un 37enne in spiaggia a Savona

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Agente morto a Milano, arrestato lautomobilista: Sono fuggito, non volevo guai

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