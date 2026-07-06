Un uomo è stato accoltellato e ucciso sulla spiaggia libera del Prolungamento a Savona. L’aggressore ha colpito la vittima tra i bagnanti e poi si è allontanato a piedi. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine che stanno indagando e cercando il responsabile. La scena si è svolta in pieno giorno davanti a numerosi testimoni. Le ricerche del sospetto sono in corso senza ancora esito.

Proseguono le ricerche del responsabile dell’omicidio avvenuto in pieno giorno nella spiaggia libera del Prolungamento, a Savona. L’aggressore ha accoltellato un uomo, di fronte a numerosi bagnanti, per poi darsi alla fuga. La vittima è deceduta in ospedale, mentre gli inquirenti sono ancora alla ricerca del suo assassino. Il delitto nella spiaggia del Prolungamento Una tranquilla domenica al mare si è trasformata in un pomeriggio di terrore per i bagnanti della spiaggia libera del Prolungamento, a Savona. Una lite scoppiata tra alcuni bagnanti è presto degenerata in una violenta aggressione. È successo attorno alle ore 15:30 del 5 luglio. L’accampamento in cui si trovava la vittima A discutere sarebbero stati degli uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Omicidio a Savona sulla spiaggia libera del Prolungamento, uomo accoltellato tra i bagnanti: caccia al killer

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