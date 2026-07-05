Mi sono divertito appena esco lo rifaccio le parole shock dell’uomo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano

Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Milano dopo aver accoltellato un altro uomo in un bar di zona San Siro. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di aver trovato divertente l’episodio e di ripetere il gesto in futuro. Le forze dell’ordine hanno riferito che il fermato ha mostrato una freddezza evidente nel rivendicare l’atto, senza esprimere rimorsi o emozioni. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note.

« Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio ». Ha rivendicato così il folle gesto, con una freddezza disarmante davanti alle forze dell’ordine, Lamin Saidilly, il ragazzo di 22 anni fermato a Milano dopo aver accoltellato uno sconosciuto all’interno di un bar in zona San Siro. Parole agghiaccianti che hanno lasciato sgomenti gli investigatori e che delineano un profilo di estrema e immediata pericolosità sociale, totalmente privo di qualunque forma di rimorso per la violenza appena scatenata. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La dinamica dell’agguato. L’assalto, consumatosi nel giro di pochissimi istanti all’interno di un locale milanese, si è rivelato di una ferocia inaudita contro un uomo che in quel momento era un perfetto sconosciuto per il suo carnefice. 🔗 Leggi su Open.online

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Aggredisce uno sconosciuto con 20 coltellate: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

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“Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”, le parole del 22enne che ha accoltellato un 55enne in un bar di MilanoUn 22enne ha dichiarato di essersi divertito e di ripetere l’azione appena uscirà, dopo aver ferito con un coltello un 55enne in un bar di Milano.

Temi più discussi: Bezzecchi: È stato un bel venerdì, mi sono divertito tanto; Nino D'Angelo, sold out a Pompei: Gladiatore e tormentonista? No, ma mi diverto un sacco; Bari fra le città più vulnerabili per le ondate di calore: Gli alberi vanno triplicati; Sinner: Non amo alcol e sogno la Formula 1. Futuro? Non resterò nel tennis….

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