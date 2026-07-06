Un appello sui social chiede aiuto per Forrest, un asinello di due mesi con malformazioni alle zampe anteriori. È stata avviata una raccolta fondi per finanziare un intervento chirurgico. La richiesta è rivolta a sostenere le spese necessarie per il trattamento dell’animale, che presenta le gambe incrociate. L’obiettivo è ottenere i fondi sufficienti per consentire l’operazione e migliorare le condizioni di Forrest.

«Ciao a tutti. Mi rivolgo a voi con il cuore in mano per chiedere un aiuto urgente per Forrest, un asinello dolcissimo di appena due mesi». L’appello sui social e poi la raccolta fondi per operare l’animale nato con una grave malformazione alle zampe anteriori. Stefano Valbuzzi e l’amica Giada hanno deciso di non lasciare che la natura faccia il suo corso e tentare con la chirurgia di cambiare un destino già scritto. Il post con decine di condivisioni e oltre quattromila euro raccolti in un paio di giorni sembrano essere solo l’inizio di questa storia. A causa della grave malformazione alle zampe anteriori il ciuchino Forrest, nato a Villa di Tirano (Sondrio), non può sostenersi correttamente, camminare come dovrebbe un cucciolo, seguire la mamma. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Sondrio, l'appello per salvare Forrest, asinello con le gambe incrociate. Raccolta fondi per poterlo operare

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