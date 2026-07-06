Sondrio l' appello per salvare Forrest asinello con le gambe incrociate Raccolta fondi per poterlo operare
Un appello sui social chiede aiuto per Forrest, un asinello di due mesi con malformazioni alle zampe anteriori. È stata avviata una raccolta fondi per finanziare un intervento chirurgico. La richiesta è rivolta a sostenere le spese necessarie per il trattamento dell’animale, che presenta le gambe incrociate. L’obiettivo è ottenere i fondi sufficienti per consentire l’operazione e migliorare le condizioni di Forrest.
«Ciao a tutti. Mi rivolgo a voi con il cuore in mano per chiedere un aiuto urgente per Forrest, un asinello dolcissimo di appena due mesi». L’appello sui social e poi la raccolta fondi per operare l’animale nato con una grave malformazione alle zampe anteriori. Stefano Valbuzzi e l’amica Giada hanno deciso di non lasciare che la natura faccia il suo corso e tentare con la chirurgia di cambiare un destino già scritto. Il post con decine di condivisioni e oltre quattromila euro raccolti in un paio di giorni sembrano essere solo l’inizio di questa storia. A causa della grave malformazione alle zampe anteriori il ciuchino Forrest, nato a Villa di Tirano (Sondrio), non può sostenersi correttamente, camminare come dovrebbe un cucciolo, seguire la mamma. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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