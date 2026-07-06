Un asinello di due mesi, nato a Villa di Tirano, ha le zampe storte e fatica a stare in piedi. Il suo sguardo dolce e la voglia di vivere sono evidenti, ma necessita di un intervento chirurgico per migliorare la sua condizione. La piccola creatura è attualmente in cura e si spera che l’operazione possa permettergli di avere un futuro migliore. La sua situazione è stata segnalata alle autorità competenti per valutare i passi da seguire.

Villa di Tirano (Sondrio) - Forrest è un asinell o di due mesi nato a Villa di Tirano. Sguardo dolce, assetato di coccole e tanta voglia di vivere, ma ha le zampine storte e si regge in piedi a malapena. Il suo destino sarebbe già segnato se non fosse per l’amore di due residenti villaschi, Stefano Valbuzzi e l’amica Giada, che, una volta visto in quelle condizioni lo hanno adottato, non si sono affatto dati per vinti e insieme hanno deciso d i regalargli un futuro oltrepassando un limite che, apparentemente, sembra invalicabile. Nel grande prato davanti alla sua stalla il piccolo Forrest attende con pazienza l’operazione per poter camminare come i suoi simili muovendosi nel mondo con le sue capacità e intanto è accudito e accarezzato dai suoi amici a due gambe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forrest, l’asinello con le zampe storte: serve un intervento chirurgico per dargli un futuro

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