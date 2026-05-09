Un residente ha lanciato un appello per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un montacarichi. La richiesta nasce dalla necessità di garantire maggiore sicurezza negli spostamenti quotidiani all’interno della propria casa. La famiglia sta cercando di raccogliere i soldi necessari per acquistare e installare il dispositivo, considerato indispensabile per migliorare la qualità di vita della persona interessata.

Marco ha bisogno di un montacarichi che gli permetta di muoversi in sicurezza all’interno della propria abitazione. Non è un lusso, ma una necessità fondamentale per vivere con dignità". Così l’appello per la raccolta fondi dedicata a Marco Palumbo, 56enne autista dell’Atc spezzina, che nel 2022 ha ricevuto una diagnosi durissima: sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e malattia di Parkinson. Due malattie progressive che, giorno dopo giorno, mettono alla prova il suo corpo, ma non la sua forza d’animo. "A Marco – spiega l’organizzatrice della raccolta su GoFundMe, Isabel Terribile – hanno diagnosticato queste due malattie tremende. Ma c’è un ostacolo concreto che rischia di limitarlo ancora di più: la sua casa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un montacarichi per Palumbo: "Non un lusso, una necessità". Appello per una raccolta fondi

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