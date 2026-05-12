Il sondaggio Swg pubblicato il 12 maggio 2026 mostra un aumento dei consensi per il Partito Democratico e la leader Schlein, mentre il partito di Meloni e il suo movimento risultano più stabili. Gli italiani sono stati intervistati sulle preferenze di voto, e i dati indicano una crescita del supporto per il centrosinistra, mentre il centrodestra mantiene una posizione consolidata. Le preferenze di voto sembrano riflettere le dinamiche politiche attuali.

Per chi voterebbero gli italiani martedì 12 maggio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sondaggio politico Swg martedì 12 maggio 2026, Meloni e FdI immobili mentre il Pd e Schlein avanzano

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