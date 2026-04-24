Sondaggi politici alle primarie del campo largo il favorito è Conte | in tutti gli scenari è in vantaggio su Schlein

Secondo gli ultimi sondaggi, Giuseppe Conte si conferma come il candidato favorito in caso di primarie del campo largo. In tutte le situazioni analizzate, il presidente del Movimento 5 Stelle risulta in vantaggio rispetto alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. I dati raccolti mostrano una preferenza diffusa a favore dell'ex Premier, con un margine di vantaggio che si mantiene costante indipendentemente dagli scenari considerati.

Giuseppe Conte è il favorito in caso di primarie del campo largo. Gli ultimi sondaggi confermano le previsioni già prospettate da altre rilevazioni e il presidente del Movimento 5 Stelle ha, in diversi scenari, un discreto vantaggio sulla segretaria del Pd, Elly Schlein. Il sondaggio di Only Numbers per Porta a Porta vede Conte come favorito sia in caso di sfida a due che di primarie aperte a sei candidati. La rilevazione analizza poi le intenzioni di voto confrontando il dato attuale con quello del 7 aprile, poco meno di venti giorni fa. Fratelli d’Italia resta in testa e consolida il suo primato, guadagnando più consensi degli altri partiti.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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