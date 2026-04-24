Sondaggi politici alle primarie del campo largo il favorito è Conte | in tutti gli scenari è in vantaggio su Schlein
Secondo gli ultimi sondaggi, Giuseppe Conte si conferma come il candidato favorito in caso di primarie del campo largo. In tutte le situazioni analizzate, il presidente del Movimento 5 Stelle risulta in vantaggio rispetto alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. I dati raccolti mostrano una preferenza diffusa a favore dell'ex Premier, con un margine di vantaggio che si mantiene costante indipendentemente dagli scenari considerati.
Giuseppe Conte è il favorito in caso di primarie del campo largo. Gli ultimi sondaggi confermano le previsioni già prospettate da altre rilevazioni e il presidente del Movimento 5 Stelle ha, in diversi scenari, un discreto vantaggio sulla segretaria del Pd, Elly Schlein. Il sondaggio di Only Numbers per Porta a Porta vede Conte come favorito sia in caso di sfida a due che di primarie aperte a sei candidati. La rilevazione analizza poi le intenzioni di voto confrontando il dato attuale con quello del 7 aprile, poco meno di venti giorni fa. Fratelli d’Italia resta in testa e consolida il suo primato, guadagnando più consensi degli altri partiti.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Notizie correlate
Leggi anche: Sondaggi politici, alle primarie del campo largo Conte resta favorito su Schlein
Sondaggi politici, il campo largo in cerca di un leader: alle primarie Conte favorito su Schlein La fiducia in Giorgia Meloni resta bassa, ma dall’altra parte nel campo largo continua a regnare la confusione e a mancare un leader.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Sondaggi politici, Schlein in testa in caso di primarie. Campo largo supera il centrodestra; Campo largo, oggi Conte davanti a Schlein per le primarie: il risultato dell’ultimo sondaggio di Only Numbers; Sondaggi politici, Schlein avanti in caso di primarie: il campo largo supera di poco il centrodestra; Sondaggio, italiani bocciano la gestione di Trump della guerra in Iran.
Sondaggi politici, alle primarie del campo largo il favorito è Conte: in tutti gli scenari è in vantaggio su SchleinGiuseppe Conte è il favorito in caso di primarie del campo largo. Gli ultimi sondaggi confermano le previsioni già prospettate da altre rilevazioni e il presidente del Movimento 5 Stelle ha, in ... lanotiziagiornale.it
Sondaggi politici 2026 | Meloni allunga a +6% sul Pd, M5s 12% doppia AVS. Primarie Csx: 30% per Salis leaderSondaggi politici Only Numbers e Piepoli su partiti e futuro primarie (con o senza Silvia Salis): il recupero di Meloni, lo stallo per Pd e Lega ... ilsussidiario.net
Il campo largo e il centrodestra sono piuttosto stabili, nei sondaggi politici, e in sostanziale equilibrio. Il centrosinistra ha circa mezzo punto di vantaggio, guadagnato con la rimonta dopo il referendum, che oggi appare consolidato. facebook
Sondaggi politici, oggi il centrosinistra vincerebbe le elezioni: Vannacci sale ancora x.com