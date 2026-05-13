Recentemente sono stati pubblicati sondaggi politici che valutano la popolarità dei presidenti di Regione. Secondo i risultati, il presidente più apprezzato dagli elettori è Massimiliano Fedriga. Tra i primi cinque posti della classifica ci sono anche tre governatori provenienti dal Sud Italia. I dati riflettono le preferenze degli elettori e mostrano una distribuzione geografica tra i leader più e meno amati.

Il presidente di Regione più apprezzato dai suoi elettori è Massimiliano Fedriga, ma nei primi cinque posti troviamo ben tre governatori del Sud. È questo il quadro che emerge dai sondaggi condotti da Swg per l’ Ansa sul gradimento dei presidenti di Regione. In testa ci sono due governatori del Nord, entrambi della Lega: oltre a Fedriga troviamo anche Alberto Stefani, del Veneto. A seguire i presidenti di Calabria, Puglia e Campania. In generale va sottolineato che il gradimento è più alto tra i presidenti da poco eletti mentre scende tra chi è alla guida delle Regioni da più tempo. Bene i governatori di centrosinistra, mentre le ultime posizioni sono occupate quasi esclusivamente da presidenti di centrodestra (con un’unica eccezione).🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, la classifica dei presidenti di Regione più e meno amati: vince Fedriga, bene i governatori del Sud

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